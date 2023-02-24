تحطم مروحية تقل وزير الرياضة الإيراني

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، الخميس، أن مروحية كانت تقل وزير الرياضة الإيراني تحطمت أثناء هبوطها في مدينة بافت، مما أدى إلى مقتل مستشاره، وإصابة 14 من ركابها بجروح. وأدى الحادث، الذي وقع في محافظة كرمان، إلى مقتل مستشار الوزير، إسماعيل أحمدي.وقال شهود عيان، بحسب ما نقلت الوكالة الإيرانية، إن الوزير الإيراني في حالة جيدة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.وتم نقل 14 شخصا من ركاب الطائرة مع الطيار ومساعده إلى مستشفى كرمان فور وقوع الحادث لتلقي العلاجات الضرورية.