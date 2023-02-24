تحطم مروحية تقل وزير الرياضة الإيراني
آخر تحديث GMT05:23:59
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

تحطم مروحية تقل وزير الرياضة الإيراني

العرب اليوم -

العرب اليوم - تحطم مروحية تقل وزير الرياضة الإيراني

عاجل
طهران ـ العرب اليوم

 ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، الخميس، أن مروحية كانت تقل وزير الرياضة الإيراني تحطمت أثناء هبوطها في مدينة بافت، مما أدى إلى مقتل مستشاره، وإصابة 14 من ركابها بجروح. وأدى الحادث، الذي وقع في محافظة كرمان، إلى مقتل مستشار الوزير، إسماعيل أحمدي.وقال شهود عيان، بحسب ما نقلت الوكالة الإيرانية، إن الوزير الإيراني في حالة جيدة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.وتم نقل 14 شخصا من ركاب الطائرة مع الطيار ومساعده إلى مستشفى كرمان فور وقوع الحادث لتلقي العلاجات الضرورية.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تحطم مروحية تقل وزير الرياضة الإيراني تحطم مروحية تقل وزير الرياضة الإيراني



أخبار ذات صلة

GMT 10:55 2023 الثلاثاء ,21 شباط / فبراير

وفاة بطل سباقات الحواجز غريغ فوستر عن 64 عاماً
العرب اليوم - وفاة بطل سباقات الحواجز غريغ فوستر عن 64 عاماً

GMT 10:56 2023 السبت ,18 شباط / فبراير

العثور على جثمان كريستيان أتسو نجم تشيلسي السابق بعد 10 أيام من الزلزال في تركيا
العرب اليوم - العثور على جثمان كريستيان أتسو نجم تشيلسي السابق بعد 10 أيام من الزلزال في تركيا

GMT 03:37 2023 السبت ,18 شباط / فبراير

مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا قطريًا لشراء النادي بالكامل
العرب اليوم - مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا قطريًا لشراء النادي بالكامل

GMT 09:17 2023 الخميس ,16 شباط / فبراير

وفاة محمد غندر مراسل «أون تايم سبورت» في القاهرة
العرب اليوم - وفاة محمد غندر مراسل «أون تايم سبورت» في القاهرة

GMT 04:39 2023 الأربعاء ,15 شباط / فبراير

جماهير باريس سان جيرمان تشتبك مع الأمن وتهاجم اللاعبين
العرب اليوم - جماهير باريس سان جيرمان تشتبك مع الأمن وتهاجم اللاعبين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

درة تتألّق في فستان ميتاليك أنيق مناسب للسهرات الرومانسية

القاهرة ـ العرب اليوم

النجمة التونسية درة خطفت الأنظار في شهر فبراير وتزامنا مع عيد الحب، بـ4 إطلالات مختلفة، أبرزت جمالها وأناقتها ورشاقتها، وباتت من خلالها حديث الجمهور، وحرصت درة على مشاركة الجمهور بصور لإطلالاتها عبر انستجرام، وبمجرد أن نشرت الصور تلقت تفاعل الجمهور الذي أبدى إعجابه بإطلالاتها الأنيقة التي لا تقل جمالًا عن إطلالاتها السابقة في المناسبات المختلفة. أجمل إطلالات درة في شهر الحب الإطلالات الأولى التي ظهرت بها النجمة درة في شهر فبراير المعروف بكونه شهر الحب؛ كانت عندما استعرضت أناقتها بمعطف شتوي من Balmain باللون الرمادي، منقوش بنقشات باللون الأسود في جميع أنحائه مع أزرار ضخمة باللون الذهبي زينته من الأمام. إطلالة أنيقة لدرة في شهر فبراير وجاء تصميم المعطف بأكمام طويلة وياقة عريضة وفتحة رقبة على شكل حرف V، وفتحة ساق أمامية قصيرة...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:28 2023 الخميس ,23 شباط / فبراير

نوال الزغبي تطل على جمهورها بلوك شبابي جريء
العرب اليوم - نوال الزغبي تطل على جمهورها بلوك شبابي جريء

GMT 14:32 2023 الخميس ,23 شباط / فبراير

سلطنة عمان تفتح أجواءها للطائرات الإسرائيلية وال أبيب ترحّب
العرب اليوم - سلطنة عمان تفتح أجواءها للطائرات الإسرائيلية وال أبيب ترحّب

GMT 06:44 2023 الإثنين ,20 شباط / فبراير

تصميمات لديكورات غرف الجلوس المودرن الصغيرة لعام 2023
العرب اليوم - تصميمات لديكورات غرف الجلوس المودرن الصغيرة لعام 2023

GMT 04:44 2023 الجمعة ,24 شباط / فبراير

رئيس وزراء فلسطين يُحذر من خطورة الوضع في الأراضي المحتلة
العرب اليوم - رئيس وزراء فلسطين يُحذر من خطورة الوضع في الأراضي المحتلة

GMT 21:29 2023 السبت ,11 شباط / فبراير

قراصنة يُعلنون قطع بثَّ التلفزيون لخطاب الرئيس الإيراني على الإنترنت
العرب اليوم - قراصنة يُعلنون قطع بثَّ التلفزيون لخطاب الرئيس الإيراني على الإنترنت

GMT 06:30 2023 الإثنين ,20 شباط / فبراير

أصالة نصري تُعيد إحياء موضة السبعينات بتسريحة شعر
العرب اليوم - أصالة نصري تُعيد إحياء موضة السبعينات بتسريحة شعر

GMT 09:02 2023 الخميس ,23 شباط / فبراير

مصر تحقق طفرة في عدد السياحة الوافدة
العرب اليوم - مصر تحقق طفرة في عدد السياحة الوافدة

GMT 11:26 2023 السبت ,11 شباط / فبراير

قطع أثاث موفرة للمساحة لغرف معيشة عصرية
العرب اليوم - قطع أثاث موفرة للمساحة لغرف معيشة عصرية

GMT 17:09 2023 الأربعاء ,22 شباط / فبراير

غوتيريش يُصرح كل مستوطنة إسرائيلية جديدة عقبة إضافية أمام السلام
العرب اليوم - غوتيريش يُصرح كل مستوطنة إسرائيلية جديدة عقبة إضافية أمام السلام

GMT 10:37 2023 الجمعة ,10 شباط / فبراير

ميتا ترفع الحظر عن حسابات ترامب رسمياً
العرب اليوم - ميتا ترفع الحظر عن حسابات ترامب رسمياً

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:51 2019 الثلاثاء ,26 آذار/ مارس

انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب في سلطنة عُمان
العرب اليوم - انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب في سلطنة عُمان

GMT 23:09 2013 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

معرفة الطَّماطم الصَّالحة ليس بالامر صعبًا
العرب اليوم - معرفة الطَّماطم الصَّالحة ليس بالامر صعبًا

GMT 15:00 2017 السبت ,14 تشرين الأول / أكتوبر

مشجع نصراوي يكافيء برونو أوفيني على طريقته الخاصة
العرب اليوم - مشجع نصراوي يكافيء برونو أوفيني على طريقته الخاصة

GMT 21:22 2015 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

رياض السنباطي .. فنان موسيقي وملحن من الدرجة الأولى ألّف 539 عملًا
العرب اليوم - رياض السنباطي .. فنان موسيقي وملحن من الدرجة الأولى ألّف 539 عملًا

GMT 02:09 2019 الأحد ,17 آذار/ مارس

تركيا تحقق في زيارتين لمنفذ مذبحة المسجدين إحداهما لأكثر من 40 يومًا
العرب اليوم - تركيا تحقق في زيارتين لمنفذ مذبحة المسجدين إحداهما لأكثر من 40 يومًا

GMT 01:14 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

عمرو رجب يمتهن "الشعوذة" في "عايش ميت"
العرب اليوم - عمرو رجب يمتهن "الشعوذة" في "عايش ميت"

GMT 01:14 2019 الخميس ,14 شباط / فبراير

آلاف المدنيين يغادرون الباغوز مع اشتداد المعارك ضد "داعش"
العرب اليوم - آلاف المدنيين يغادرون الباغوز مع اشتداد المعارك ضد "داعش"

GMT 07:19 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اشتعال النيران في شَعر ملكة جمال أفريقيا أثناء تتويجها باللقب
العرب اليوم - اشتعال النيران في شَعر ملكة جمال أفريقيا أثناء تتويجها باللقب

GMT 09:06 2018 الجمعة ,14 كانون الأول / ديسمبر

انتحار طفلة في المنصورة بسبب علاقة مع شاب عبر الهاتف
العرب اليوم - انتحار طفلة في المنصورة بسبب علاقة مع شاب عبر الهاتف

GMT 12:02 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

لماذا تفشل حملات المصريين بمقاطعة السلع الاستهلاكية؟
العرب اليوم - لماذا تفشل حملات المصريين بمقاطعة السلع الاستهلاكية؟

GMT 15:11 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر

جيب رينيجيد 2019 تظهر خلال الاختبارات بالشكل الجديد
العرب اليوم - جيب رينيجيد 2019 تظهر خلال الاختبارات بالشكل الجديد

GMT 07:21 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حكاية زينة عاشور وعمرودياب
العرب اليوم - حكاية زينة عاشور وعمرودياب

GMT 14:22 2015 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

النائب العام القطري يلتقي عددًا من المسؤولين البريطانيين
العرب اليوم - النائب العام القطري يلتقي عددًا من المسؤولين البريطانيين

GMT 07:25 2017 الثلاثاء ,13 حزيران / يونيو

دار مزادات أميركية تطرح خطابات كتبها أينشتاين للبيع الأسبوع المقبل
العرب اليوم - دار مزادات أميركية تطرح خطابات كتبها أينشتاين للبيع الأسبوع المقبل

GMT 10:04 2014 الخميس ,14 آب / أغسطس

ختام دورة التوجيه الاداري والقيادي في تقنية عبري
العرب اليوم - ختام دورة التوجيه الاداري والقيادي في تقنية عبري

GMT 01:09 2020 الخميس ,30 كانون الثاني / يناير

تيفاني دونالد ترامب "حبيبة أمها" واتهمت بعلاقة "خادشة" مع مغنية شهيرة
العرب اليوم - تيفاني دونالد ترامب "حبيبة أمها" واتهمت بعلاقة "خادشة" مع مغنية شهيرة

GMT 11:22 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

الإعلام الكلاسيكي والسوشيال ميديا..نهاية السير
العرب اليوم - الإعلام الكلاسيكي والسوشيال ميديا..نهاية السير

GMT 14:12 2019 الإثنين ,18 شباط / فبراير

معلومات لا تعرفها عن أصحاب العيون الخضراء
العرب اليوم - معلومات لا تعرفها عن أصحاب العيون الخضراء

GMT 14:52 2019 السبت ,16 شباط / فبراير

دراسة حديثة تؤكد انقراض جميع الحيوانات خلال 100 سنة
العرب اليوم - دراسة حديثة تؤكد انقراض جميع الحيوانات خلال 100 سنة

GMT 16:59 2019 الأربعاء ,13 شباط / فبراير

النصر يحسم مصير عبدالعزيز الجبرين
العرب اليوم - النصر يحسم مصير عبدالعزيز الجبرين

GMT 19:20 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

فالفيردي يُؤكّد صعوبة المباراة الأولى للبارسا في 2019
العرب اليوم - فالفيردي يُؤكّد صعوبة المباراة الأولى للبارسا في 2019

GMT 18:43 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

9 آلاف عداء يشاركون في ماراثون مراكش الدولي
العرب اليوم - 9 آلاف عداء يشاركون في ماراثون مراكش الدولي

GMT 10:28 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

رجل يطالب بإثبات نشوز زوجته وتجارتها بالمواد المخدرة
العرب اليوم - رجل يطالب بإثبات نشوز زوجته وتجارتها بالمواد المخدرة

GMT 10:07 2018 السبت ,15 كانون الأول / ديسمبر

وزارة التربية الفلسطينية تعلق الدراسة في "رام الله" و"البيرة"
العرب اليوم - وزارة التربية الفلسطينية تعلق الدراسة في "رام الله" و"البيرة"

GMT 08:31 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أسعار "هيونداي إلنترا AD" موديل 2019
العرب اليوم - تعرف على أسعار "هيونداي إلنترا AD" موديل 2019

GMT 05:11 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

نجلاء بدر تُؤكِّد على أنّ مسلسل "البيت الأبيض" خالٍ مِن السياسة
العرب اليوم - نجلاء بدر تُؤكِّد على أنّ مسلسل "البيت الأبيض" خالٍ مِن السياسة

GMT 17:14 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

خمسة العاب فيديو يتم إطلاقها خلال عام 2018
العرب اليوم - خمسة العاب فيديو يتم إطلاقها خلال عام 2018

GMT 18:28 2018 الأحد ,14 تشرين الأول / أكتوبر

أعضاء الاتحاد السكندري يحتفلون بفريق السلة بعد الفوز بالبطولة العربية في لبنان
العرب اليوم - أعضاء الاتحاد السكندري يحتفلون بفريق السلة بعد الفوز بالبطولة العربية في لبنان
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab