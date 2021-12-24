بيليه يغادر المستشفى بعد أسبوعين من علاج ورم فى القولون

غادر أسطورة الكرة البرازيلية بيليه المستشفى اليوم الخميس، بعد نحو أسبوعين قضاهم فيها من أجل العلاج من ورم فى القولون. وقالت مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو البرازيلية فى بيانا لها، بعد نحو أسبوعين من دخوله المستشفى، إن لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 81 عامًا "مستقر وسيواصل علاج ورم القولون الذي تم تحديده في سبتمبر من هذا العام". وخضع بيليه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في 4 سبتمبر الماضي، وقضى شهرًا في المستشفى قبل أن يخرج لمواصلة العلاج الكيميائي من المنزل وكانت كيلى ناسيمنتو، ابنة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية، قد أكدت أن والدها سيعود للمنزل قريبا، وقالت كيلى إن والدها، سوف يعود إلى المنزل قبل عيد الميلاد لقضاء هذه المناسبة مع الأسرة. وكشفت ابنة بيليه أنه سيعود إلى المنزل فى غضون يومين أو ثلاثة للاستمتاع بعيد الميلاد مع الأسرة"، واستمرت "هذه الخطوة لم تكن مفاجأة بل كانت مقررة سلفا وهي تأتي في إطار استكمال العلاج"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.