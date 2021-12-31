تأجيل مباراة ليستر سيتي ضد نورويتش فى الدوري الإنكليزي بسبب كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي مساء الخميس، عن تأجيل مواجهة ليستر سيتي مع ضيفه فريق نورويتش سيتي، والتى كان مقررا لها فى الخامسة من مساء بعد غدٍ السبت على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 21، بسبب كثرة عدد الإصابات بفيروس كورونا ضمن صفوف نورويتش سيتي. وقال بيان رابطة البريميرليج إن رابطة المسابقة وافقت على طلب التأجيل المقدم من نورويتش سيتي لأن النادي ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين للمباراة (13 لاعبا خارج الملعب وحارس مرمى واحد)، بسبب حالات كورونا والإصابات.