المصري البورسعيدي يفوز على نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزاً على ضيفه فريق نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الاثنين المقبل على ملعب البركان بالمغرب، لحسم الفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة القارية.