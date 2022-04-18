بيراميدز المصري يتعادل أمام مازيمبي الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية

تعادل فريق بيراميدز المصري أمام ضيفه فريق مازيمبي الكونغولي سلبياً بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم أمس الأحد، على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل على ملعب مازيمبي بالكنغو، لحسم الفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة القارية.