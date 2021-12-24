المدير الفني لـ إنتر ميلان يصرح كنت أتمنى تجنب مواجهة ليفربول فى أبطال أوروبا

أكد سيميوني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان أنه كان يتمنى تجنب مواجهة نادي ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022 ستقام مباراة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا في فبراير ضد ليفربول، في حين أن إنتر ميلان مرة أخرى سيكونون غير مرشحين. وقال إنزاجي لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "نحن نعرف ما ينتظرنا، لأن ليفربول على رأس قائمة الأندية التي كنت أتمنى تجنبها في القرعة، نريد أن نصل إلى هذا التاريخ بأفضل شكل ممكن، لكن أولاً لدينا بعض الأسابيع الصعبة للغاية في يناير وفبراير" وستقام مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في سان سيرو يوم 15 مارس، ومباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم 8 مارس.

قائمة المباريات صعبة بالتأكيد على إنتر، حيث سيواجهون في الدوري الإيطالي بولونيا ولاتسيو وأتالانتا وفينيسيا وميلانو ونابولي وساسولو. أضاف إنزاجي: "أعتقد أن يوفنتوس لا يزال بإمكانه الحصول على نصف ثانٍ رائع من الموسم ، لأنه فريق جيد وقد رأينا أنه بعد خسارة بعض النقاط ، عادوا الآن إلى المسار الصحيح" واصل انزاجي حديثه: "لقد فازوا بخمسة من آخر ستة، لذلك علينا أن نراقبهم عن كثب وشدد إنزاجى: "كل الهزائم مؤلمة، ولكن يمكنك الخروج منها وأنت تشعر بأنك أقوى ، وهذا ما فعلناه ضد لاتسيو".