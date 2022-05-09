مانشستر سيتى يتوصل لاتفاق مع دورتموند لضم هالاند رسميا

أعلن نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، مساء اليوم، توصله إلى اتفاق مبدئى مع نادى بوروسيا دورتموند الألمانى من أجل التعاقد مع النجم الشاب إيرلينج هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وذكر نادى مانشستر سيتي فى بيان عبر موقعه الرسمى "يُمكن لنادي مانشستر سيتي أن يؤكد توصُّلنا إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند ابتداءً من يوم 1 يوليو 2022".وأضاف بيان نادى مانشستر سيتى "تظل عملية التعاقد خاضعة لاتفاق النادي النهائي مع اللاعب". وكانت تقارير صحفية قد أكدت فى وقت سابق أن مانشستر سيتى اتخذ خطوة مهمة إلى الأمام فى المفاوضات مع ممثلى هالاند، حيث تم الاتفاق على راتب أسبوعى بقيمة 500 ألف جنيه إسترلينى.وأضافت أن مانشستر سيتى مستعد لتفعيل بند الشرط الجزائى بعقد المهاجم النرويجى، والبالغ 63 مليون جنيه إسترلينى، وعرض صفقة مدتها خمس سنوات.ويرتبط النرويجى إيرلينج هالاند بعقد مع دورتموند ينتهى فى 30 يونيو 2024، مع وجود بند يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو خلال العام الجارى.وقدم هالاند موسما مميزا مع بروسيا دورتموند، حيث سجل 28 هدفًا، وصنع 8 أهداف أخرى، خلال 27 مباراة خاضها في مختلف البطولات.