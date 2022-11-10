روسيا تنقل لاعبة السلة الأميركية بريتني جرينر إلى معسكر سجون
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روسيا تنقل لاعبة السلة الأميركية بريتني جرينر إلى معسكر سجون

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العرب اليوم - روسيا تنقل لاعبة السلة الأميركية بريتني جرينر إلى معسكر سجون

كرة السلة
موسكو ـ العرب اليوم

نُقلت نجمة كرة السلة الأمريكية المسجونة بريتني جرينر، التي حكمت عليها محكمة روسية بالسجن 9 سنوات، إلى معسكر للعقوبات، بحسب محاميها.

واقتيدت جرينر /32 عاما/ يوم الجمعة من السجن قرب موسكو حيث كانت محبوسة هناك منذ اعتقالها، وفقا لمحاميها. ولا توجد معلومات حول مكان وجود جرينر بالضبط.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن جرينر نُقلت إلى "مستعمرة عقابية نائية".

وقال بلينكن في بيان: "إنه ظلم آخر يقع على احتجازها المستمر ظلما وعلى نحو غير مشروع".

وألقي القبض على جرينر في مطار موسكو في فبراير بزعم حيازتها كمية صغيرة من الماريجوانا. وفي أغسطس، حكمت عليها محكمة روسية بالسجن تسع سنوات. ورفضت محكمة إقليمية في موسكو استئنافا في أكتوبر.

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روسيا تنقل لاعبة السلة الأميركية بريتني جرينر إلى معسكر سجون روسيا تنقل لاعبة السلة الأميركية بريتني جرينر إلى معسكر سجون



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