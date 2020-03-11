مانشستر سيتي يعلن تأجيل مباراته ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الأربعاء بسبب فيروس كورونا
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مانشستر سيتي يعلن تأجيل مباراته ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الأربعاء بسبب فيروس كورونا

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العرب اليوم - مانشستر سيتي يعلن تأجيل مباراته ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الأربعاء بسبب فيروس كورونا

فريق مانشستر سيتي
لندن ـ العرب اليوم

مانشستر سيتي يعلن تأجيل مباراته ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الأربعاء بسبب فيروس كورونا

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مانشستر سيتي يعلن تأجيل مباراته ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الأربعاء بسبب فيروس كورونا مانشستر سيتي يعلن تأجيل مباراته ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الأربعاء بسبب فيروس كورونا



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