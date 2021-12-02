مانشستر يونايتد يعلن رحيل مايكل كاريك بعد الفوز على أرسنال

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل مايكل كاريك عن تدريب الفريق، عقب الفوز الذى حققه مساء الخميس على ضيفه أرسنال بنتيجة 3 - 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، فى ختام مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالى 2021 - 2022. وقال بيان مانشستر يونايتد قرر مايكل كاريك التنحي عن منصبه كمدرب للفريق الأول ومغادرة النادي بعد انتهاء فترة عمله كمدير مؤقت، بعد أن قضى 15 عاما بين جدران النادى كلاعب ومدرب.