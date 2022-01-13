منتخب الكاميرون يواجه إثيوبيا للحفاظ على الصدارة في أمم أفريقيا

يلتقى منتخب الكاميرون مع نظيره الإثيوبي، في المواجهة المقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد "باول بيا ستاديوم"، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل. ويدخل المنتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور مواجهة اليوم هو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب اثيوبيا الترتيب بدون أي رصيد من النقاط. ويسعى منتخب "الأسود غير المروضة" لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة والإقتراب من التأهل لدور الستة عشر في مشواره للبحث عن التتويج باللقب السادس في تاريخه بأمم أفريقيا.

وافتتح منتخب الكاميرون مشواره فى "كان 2021" بإنتصار ثمين على نظيره منتخب بوركينا فاسو، حيث حول تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1، على ملعب "باول بيا ستاديوم"، فى المباراة الافتتاحية من البطولة. في المقابل، سقط منتخب اثيوبيا أمام نظيره كاب فيردى بهدف نظيف، في المباراة الثانية فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2021. ويتسلح منتخب الكاميرون بالعديد من النجوم في مواجهة الليلة وعلى رأسهم فينسيت أبو بكر مهاجم النصر السعودى الذى سجل هدفى الفوز في المباراة الافتتاحية عن طريق ركلتى جزاء وحصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

ويسجل المنتخب الكاميرونى ظهوره العشرين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وهي حصيلة لم تتفوق عليها سوى منتخب مصر (25) مرة، وكوت ديفوار (24) وغانا (23). وفى المواجهة الثانية بالمجموعة، يلتقى منتخب كاب فيردى مع نظيره بوركينا فاسو في المباراة المحدد لها التاسعة مساء اليوم، الخميس، على ستاد "باول بيا ستاديوم".