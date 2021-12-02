منتخب قطر يستدرج منتخب عمان لحسم التأهل في كأس العرب 2021

يصطدم منتخب عمان بالمستضيف قطر، فى إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2021، حيث تنطلق اليوم الجمعة ، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العرب 2021، والتي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل، بـ 4 مواجهات عندما يواجه منتخب تونس نظيره السوري، وتلعب موريتانيا مع الإمارات، ويلتقى عمان مع العنابي القطري، وأخيرا البحرين تواجه العراق. ويحتل العنابى القطري صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بالفوز على البحرين متذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط ، فيما يحتل عمان والعراق المركزين الثانى والثالث على الترتيب بنقطة لكل منهما.

ويحتضن ستاد المدينة التعليمية، فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة مواجهة قطر وعمان بقيادة تحيكيمة للحكم البرازيلى ويلتون بيريرا سامبيو. ويأمل منتخب قطر فى الفوز ليكون أول المتأهلين إلى الدور التالى ، حيث يستغل العنابي عاملى الأرض والجمهور طعما فى الحصول على البطولة العربية كبروفة أخيرة قبل منافسات كأس العالم 2022. بينما سيقاتل منتخب عمان لمواصلة أدائه الجيد وخطف نقاط المباراة للإقتراب كثيرا من خطف بطاقة التأهل لاسيما وأنه سيواجه نظيره البحرينى فى الجولة الأخيرة. وفى الجولة الاولى حقق منتخب قطر فوزا صعبا على نظيره البحرينى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمعهما الثلاثاء، على ملعب "البيت"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى فى بطولة كأس العرب فى نستختها العاشرة. فيما حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله 1-1 مواجهة عمان مع العراق فى اطار الجولة الاولى