يويفا يقترح إقامة مباريات الدوري الإنكليزي المؤجلة مع توقيت دوري الأبطال

اقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن تقام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المؤجلة في الجولات الماضية لظروف إصابات فيروس كورونا، في نفس ليلة مباريات دوري أبطال أوروبا لتخفيف تراكم المباريات بعد إلغاء 18 مباراة بالدوري الممتاز بسبب تفشي الفيروس في الأندية.