منتخب تونس يستدعي عصام الجبالي للمشاركة في أمم أفريقيا

استدعى منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، اللاعب عصام الجبالي لاعب أودنسه الدنماركي إلى صفوف نسور قرطاج لتعويض الإصابة التي تعرض لها فراس بن العربي لاعب الفجيرة الإماراتى لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها الأحد المقبل، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.