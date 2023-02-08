مالاتياسبور التركي يعلن وفاة حارسه «أحمد أيوب» بعد انتشال جثته من تحت أنقاض الزلزال

أعلن نادي مالاتياسبور التركي، منذ قليل ، وفاة حارسه أحمد أيوب إثر الزلزال المدمر الذي حدث في تركيا، ونشر النادي عبر حسابه على “تويتر”:

“حارسنا أحمد أيوب تركارسلان، فقد حياته على إثر انهيار منزله بسبب الزلزال، أرقد في سلام، لن ننساك، شخص جميل”.و أعلن النادي التركيأن حارس الفريق ما زال مفقودا، و تقرر إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في تركيا وبينها الدوري التركي لأجل غير مسمى بسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد قبل ساعات.