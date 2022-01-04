منتخب المغرب يخوض تدريبه الأول في الكاميرون وسلبية العينة الأولى للاعبين

خاض منتخب المغرب تدريبه الأول بالعاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها فى الفترة من 9 يناير الجاري وحتى السادس من فبراير المقبل. ووصل منتخب المغرب الى الكاميرون بالأمس، بعد رحلة طيران استغرقت 6 ساعات تقريباً حتى استقر أسود الأطلسي في معسكرهم المقام حاليا. ووفقا لصحيفة المنتخب المغربية فإن نتيجة العينات التي خضع لها جميع أعضاء المنتخب جاءت سلبية وشاركوا جميع في التدريبات الجماعية اليوم. وكانت البعثة المغربية قد وصلت إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، أمس الأحد، على متن طائرة خاصة، ونزلت في فندق، وضع تحت حراسته حراس أمن خاصين، من أجل تأمين راحة البعثة.

وتخلف 8 لاعبين عن بعثة المنتخب المغربي، إذ تسبب فيروس "كورونا" فى استبعاد كل من، يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الاسباني، وبدر بانون، مدافع الأهلي، الحارس ياسين بونو، ومنير الحدادي، لاعبى إشبيلية الإسباني، وإلياس شاعر، لاعب كوينز بارك راينجرز، وآدم ماسينا وعمران لوزا من واتفورد الإنجليزي، ومروان غانم سايس، مدافع وولفرهامبتون، بسبب التزامهم بمباريات رسمية رفقة أنديتهم على أن يلتحقوا ببعثة الأسود يوم 4 من شهر يناير الجاري. ويخوض منتخب أسود الأطلسي مواجهة ودية ضد منتخب بوركينافاسو في يوم 6 يناير الجارى، قبل بدء مشواره فى البطولة. ويلعب المنتخب المغربي في أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات غانا وجزر القمر والجابون.

وجاءت قائمة منتخب المغرب النهائية للكان كتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، أحمد رضى التكناوتي الدفاع: آدم ماسينا، أشرف حكيمي، سفيان ألاكوش، سفيان القرواني، رومان سايس، نايف أكرد، سفيان شاكلة، سامي ماي ، بدر بانون الوسط: فيصل فجر، سفيان أمرابط، عزالدين أوناحي، أيمن برقوق، إلياس شاعير، عمران لوزا، سليم أملاح. الهجوم: زكريا أبوخلال، منير الحدادي، سفيان بوفال، ريان مايي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، طارق تيسودالي.