مانشستر يونايتد يسقط على ملعبه ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي

سقط فريق مانشستر يونايتد أمام ضيفه وولفرهامبتون، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "أولد ترافورد"، فى ختام مباريات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2021-2022.