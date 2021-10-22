عرض قطري ضخم يُهدد بقاء أشرف بن شرقي في نادي الزمالك
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عرض قطري ضخم يُهدد بقاء أشرف بن شرقي في نادي الزمالك

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العرب اليوم - عرض قطري ضخم يُهدد بقاء أشرف بن شرقي في نادي الزمالك

أشرف بن شرقي
القاهرة - العرب اليوم

    كشف شادي محمد مقدم برنامج أوضة اللبس عبر قناة النهار عن عرض قطري ضخم يُهدد بقاء أشرف بن شرقي فى الزمالك.  وقال شادي محمد فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامجه أوضة اللبس:" أشرف بن شرقي تلقي عرضا من الدوري القطري بقيمة 7 ملايين يورو للرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.  وأضاف شادي محمد:" عرض الزمالك وصل ل 5 ملايين و700 الف يورو فى ثلاث مواسم". 

وتابع شادي محمد:" أري أن الزمالك يكرر ما حدث مع فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، لابد من حسم قصة أشرف بن شرقي خلال الأيام القليلة المقبلة".  ويضم برنامج أوضة اللبس، إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، كمحلل فني لمباريات الدوري المصري، وسيكون ضيف الحلقة الأولى للبرنامج اليوم السبت.  ويظهر أحمد فتحي نجم كرة القدم المصرية فى حلقة الأحد من برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد.  تضم كتيبة عمل برنامج أوضة اللبس ،محمد مراد رئيس تحرير ومحمد ربيع وعلي سمير ورامي ناجي ومحمد جمال.

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عرض قطري ضخم يُهدد بقاء أشرف بن شرقي في نادي الزمالك عرض قطري ضخم يُهدد بقاء أشرف بن شرقي في نادي الزمالك



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