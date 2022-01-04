محمد صلاح يواصل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بعد انتهاء الجولة 21

واصل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، صدارته لقائمة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالى 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة البريميرليج، مساء اليوم، الاثنين، بمواجهة فريق مانشستر يونايتد وضيفه وولفرهامبتون، والتى خسرها الشياطين الحمر بهدف دون مقابل،على ملعب "أولد ترافورد". ترتيب هدافي الدوري الانجليزي ويتربع محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بعدما سجل هدف الريدز الثانى فى شباك تشيلسي، خلال اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2 - 2، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة، أمس الأحد. وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثانى فى مرمى تشيلسي فى الدقيقة 26 من عمر اللقاء، من تسديدة رائعة خدع بها الحارس السنغالى إدوارد ميندى.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 16 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه زميله البرتغالى دييجو جوتا صاحب 10 أهداف. وساهم النجم المصرى محمد صلاح، بـ200 هدف فى مشواره مع الريدز، بعدما سجل هدفا في شباك تشيلسي، كما رفع محمد صلاح رصيده إلى 150 هدفا مع الأندية الإنجليزية فى مختلف المسابقات، حيث يملك 148 هدفا بقميص ليفربول وهدفين مع تشيلسي. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي وتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز النجم جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، برصيد 9 أهداف، ويتساوى كل من النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، ساديو مانى، ميشيل أنطونيو، رافينيا، إميل سميث رو، هيونج مين سون وإيمانويل دينيس برصيد 8 أهداف. كما يتساوى 4 لاعبين برصيد 7 أهداف، وهم: رحيم سترلينج وبيرناردو سيلفا نجما مانشستر سيتي، ماسون مونت ونيل موباى.