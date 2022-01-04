هاتريك مبابي يقود باريس سان جيرمان للتأهل الى دور الـ16 بكأس فرنسا

تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى دور الستة عشر من بطولة كأس فرنسا، إثر تغلبه على نظيره فان المنافس فى دورى الدرجة الثانية بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات دور الـ32. جاء هدف باريس سان جيرمان الأول عن طريق اللاعب بريستال كيمبيمبي في الدقيقة 29 من عمر اللقاء برأسية متقنة افتتح بها أهداف اللقاء. بينما سجل الهدف الثاني النجم كيليان مبابي في الشوط الثاني من المباراة بالدقيقة 59، بعد تلقيه تمريرة سحرية من كيمبيمبي انفرد على أثرها بالمرمى. فيما جاء الثالث عن طريق مبابي أيضاً في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، قبل أن يضع مبابي هدفه الثالث ليصبح هاتريك في المواجهة بالدقيقة 77.