إشبيلية يواصل مطاردة ريال مدريد في الدوري الإسباني بالفوز على قادش

حقق فريق إشبيلية الإسبانى انتصارا ثمينا على مضيفه قادش، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب "رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجارى 2021-2022. وأحرز لوكاس أوكامبوس هدف الفوز لصالح إشبيلية في الدقيقة 58 من زمن المباراة. بهذه النتيجة، يحتل إشبيلية المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 46 نقطة مع مباراة أقل للفريق الأندلسى، بينما جاء قادش في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة فقط.