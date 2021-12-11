ليفربول يتفوق على إنتر ميلان تاريخيا قبل موقعة دوري أبطال أوروبا
آخر تحديث GMT05:53:37
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

ليفربول يتفوق على إنتر ميلان تاريخيا قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

العرب اليوم -

العرب اليوم - ليفربول يتفوق على إنتر ميلان تاريخيا قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

ليفربول
لندن ـ العرب اليوم

 يتفوق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، على نظيره إنتر ميلان الإيطالى، فى إجمالى نتائج المواجهات التي جمعت الفريقين فى المسابقات الأوروبية خلال السنوات الماضية.  وأسفرت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عن وقوع الريدز في مواجهة النيراتزورى بثمن نهائي المسابقة القارية بالموسم الجارى 2021-2022.  وتقابل ليفربول مع إنتر ميلان وجها لوجه في البطولات الأوروبية، حيث فاز الفريق الإيطالى في مناسبة واحدة فقط، بينما حقق الريدز 3 انتصارات.

ونجح الريدز في الفوز على الإنتر في المواجهة الأولى التي جمعت بينهما يوم 4 مايو عام 1965، بينما انتصر الفريق الإيطالى في الإياب بثلاثية دون مقابل ضمن منافسات كأس أوروبا في ذلك الوقت.وتكررت مواجهة ليفربول وإنتر ميلان مجددا في دوري أبطال أوروبا عام 2008، حيث حقق الفريق الإنجليزى الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0، و1-0 في الإياب.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ليفربول يتفوق على إنتر ميلان تاريخيا قبل موقعة دوري أبطال أوروبا ليفربول يتفوق على إنتر ميلان تاريخيا قبل موقعة دوري أبطال أوروبا



أخبار ذات صلة

GMT 20:34 2021 الثلاثاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب
العرب اليوم - تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب

GMT 10:22 2021 الثلاثاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

إصابات خلال الاحتفالات بفوز اليمن على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا
العرب اليوم - إصابات خلال الاحتفالات بفوز اليمن على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا

GMT 10:01 2021 الثلاثاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

غياب رباعي منتخب مصر عن المران الجماعي قبل مواجهة نسور قرطاج
العرب اليوم - غياب رباعي منتخب مصر عن المران الجماعي قبل مواجهة نسور قرطاج

GMT 08:33 2021 الثلاثاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

مدرب المنتخب الجزائري يكشف عن الوضع الصحي لبونجاح وبلايلي ويتحدث عن مباراة قطر
العرب اليوم - مدرب المنتخب الجزائري يكشف عن الوضع الصحي لبونجاح وبلايلي ويتحدث عن مباراة قطر

GMT 08:06 2021 الثلاثاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19
العرب اليوم - تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

دارين حداد تَخطف الأنظار بإطلالة مميزة باللون الكحلي

القاهرة - العرب اليوم

خطفت الفنانة دارين حداد الأنظار خلال حفل افتتاح "ممشى أهل مصر" بسبب إطلالتها المميزة، حيث ظهرت وهي ترتدي جمبسوت باللون الكحلي الذي يدخل به بعض من اللمعان والبريق.كما اعتمدت على تصفيف شعرها بأن يكون ملموماً ومرفوعاً للوراء. كما أضافت عدة لمسات مميزة بالماكياج والمجوهرات لتكمل إطلالاتها ولتظهر في أجمل صورة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين والجماهير. ونشرت دارين صور إطلالتها الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع " انستغرام "..وكتبت عليها " من حفل افتتاح ممشى أهل مصر ..دراين حداد"وعلى صعيد آخر؛ تستمر النجمة التونسية دارين حداد تصوير أحداث دورها في مسلسل «بابلو»، الذي يعيدها للدراما الرمضانية في مصر بعد تغيبها العام الماضي، حيث تشارك في بطولة المسلسل أمام الفنان حسن الرداد، نجلاء بدر، أروى جودة، مصطفى ف...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:18 2022 السبت ,19 آذار/ مارس

تنسيق الجاكيت الدنيم بأساليب مختلفة ومتنوّعة لموسم ربيع 2022
العرب اليوم - تنسيق الجاكيت الدنيم بأساليب مختلفة ومتنوّعة لموسم ربيع 2022

GMT 12:37 2022 السبت ,19 آذار/ مارس

أجمل وجهات سياحية للاحتفال بعيد الأم في السعودية
العرب اليوم - أجمل وجهات سياحية للاحتفال بعيد الأم في السعودية

GMT 13:24 2022 السبت ,19 آذار/ مارس

طرق مفضّلة لدمج الأصفر اللون في الديكور المنزلي
العرب اليوم - طرق مفضّلة لدمج الأصفر اللون في الديكور المنزلي

GMT 12:55 2022 الأحد ,20 آذار/ مارس

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يبحث هدنة خلال شهر رمضان
العرب اليوم - مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يبحث هدنة خلال شهر رمضان

GMT 12:13 2022 السبت ,19 آذار/ مارس

اعتذار رسمي من "BBC" بسبب تقرير قديم حول الأميرة ديانا
العرب اليوم - اعتذار رسمي من "BBC" بسبب تقرير قديم حول الأميرة ديانا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:37 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 02:57 2017 الجمعة ,12 أيار / مايو

الجاكيت الجينز Oversize يناسب المحجبات لتصميمه العملي
العرب اليوم - الجاكيت الجينز Oversize يناسب المحجبات لتصميمه العملي

GMT 16:59 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

توقيع "مصطلحات الفلسفة الوجودية" للدكتور محمد عنان الأربعاء
العرب اليوم - توقيع "مصطلحات الفلسفة الوجودية" للدكتور محمد عنان الأربعاء

GMT 06:10 2017 الخميس ,19 تشرين الأول / أكتوبر

تأثير ألوان طلاء المنزل ومدى ملاءمتها للأثاث على الشهية والنفسية
العرب اليوم - تأثير ألوان طلاء المنزل ومدى ملاءمتها للأثاث على الشهية والنفسية

GMT 06:00 2017 الأحد ,21 أيار / مايو

استعراض لأهم مميزات وعيوب سيارة ألفا روميو جيوليتا
العرب اليوم - استعراض لأهم مميزات وعيوب سيارة ألفا روميو جيوليتا

GMT 07:09 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / يناير

زلزال يضرب العاصمة العراقية بغداد دون تقارير عن خسائر
العرب اليوم - زلزال يضرب العاصمة العراقية بغداد دون تقارير عن خسائر

GMT 08:15 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبر

لبنى أحمد تكشف كيفية تفريغ الغضب والخوف والطاقات السلبية
العرب اليوم - لبنى أحمد تكشف كيفية تفريغ الغضب والخوف والطاقات السلبية

GMT 04:15 2016 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

الستينية الإيطالية ماريا فينيروسو تلد طفلًا وسط شكوك طبية بأن الحمل طبيعي
العرب اليوم - الستينية الإيطالية ماريا فينيروسو تلد طفلًا وسط شكوك طبية بأن الحمل طبيعي

GMT 15:06 2016 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

الهلال يعلن جاهزية ياسر الشهراني وسلمان الفرج لمواجهة النصر
العرب اليوم - الهلال يعلن جاهزية ياسر الشهراني وسلمان الفرج لمواجهة النصر

GMT 04:31 2016 الجمعة ,28 تشرين الأول / أكتوبر

المقاتلة الأوكرانية "ماتا هاري" تعترف بمعاشرة أهداف رئيسية
العرب اليوم - المقاتلة الأوكرانية "ماتا هاري" تعترف بمعاشرة أهداف رئيسية

GMT 09:13 2019 السبت ,06 إبريل / نيسان

مدينة نيجومبو أحد أجمل الوجهات التي تستحق الزيارة في سريلانكا
العرب اليوم - مدينة نيجومبو أحد أجمل الوجهات التي تستحق الزيارة في سريلانكا

GMT 14:07 2019 الإثنين ,25 شباط / فبراير

تأجيل مباراة دفاع تاجنانت مع شباب بلوزداد بالدورى
العرب اليوم - تأجيل مباراة دفاع تاجنانت مع شباب بلوزداد بالدورى

GMT 04:28 2018 الجمعة ,14 كانون الأول / ديسمبر

إطلالة ساحرة لـ"مارغوت روبي" خلال افتتاح فيلمها
العرب اليوم - إطلالة ساحرة لـ"مارغوت روبي" خلال افتتاح فيلمها

GMT 09:10 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

إصابة عموري مع الهلال واشتباه بقطع في الرباط الصليبي
العرب اليوم - إصابة عموري مع الهلال واشتباه بقطع في الرباط الصليبي

GMT 13:07 2018 الخميس ,19 تموز / يوليو

حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال مولود أنثي الزراف "سوسن"
العرب اليوم - حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال مولود أنثي الزراف "سوسن"

GMT 18:57 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيو

إحباط عملية تهريب 4 كيلو "كوكايين" في مطار بيروت الدولي
العرب اليوم - إحباط عملية تهريب 4 كيلو "كوكايين" في مطار بيروت الدولي

GMT 04:41 2018 السبت ,14 إبريل / نيسان

دراسة تكشف ميول الشمبانزي المتطور لتناول أدمغة صغار القردة
العرب اليوم - دراسة تكشف ميول الشمبانزي المتطور لتناول أدمغة صغار القردة

GMT 04:43 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسان

"حذاء" يكشف سر العثور على جثة فلاح في دمياط
العرب اليوم - "حذاء" يكشف سر العثور على جثة فلاح في دمياط

GMT 03:48 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

إيفانكا ترامب تُرافق والدها إلى أميركا اللاتينية بدلاً من ميلانيا
العرب اليوم - إيفانكا ترامب تُرافق والدها إلى أميركا اللاتينية بدلاً من ميلانيا

GMT 21:11 2018 الأربعاء ,07 شباط / فبراير

الملك سلمان يفتتح في مقر الجنادرية أجنحة مسك الخيرية
العرب اليوم - الملك سلمان يفتتح في مقر الجنادرية أجنحة مسك الخيرية

GMT 18:40 2018 الأربعاء ,31 كانون الثاني / يناير

الفنان إسلام إبراهيم ضيف برنامج "الرديو بيضحك" على إذاعة 9090
العرب اليوم - الفنان إسلام إبراهيم ضيف برنامج "الرديو بيضحك" على إذاعة 9090

GMT 07:31 2013 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

صحافيون يشككون في "مرض الأمير مولاي هشام"
العرب اليوم - صحافيون يشككون في "مرض الأمير مولاي هشام"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab