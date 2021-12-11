ليفربول يتفوق على إنتر ميلان تاريخيا قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

يتفوق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، على نظيره إنتر ميلان الإيطالى، فى إجمالى نتائج المواجهات التي جمعت الفريقين فى المسابقات الأوروبية خلال السنوات الماضية. وأسفرت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عن وقوع الريدز في مواجهة النيراتزورى بثمن نهائي المسابقة القارية بالموسم الجارى 2021-2022. وتقابل ليفربول مع إنتر ميلان وجها لوجه في البطولات الأوروبية، حيث فاز الفريق الإيطالى في مناسبة واحدة فقط، بينما حقق الريدز 3 انتصارات.

ونجح الريدز في الفوز على الإنتر في المواجهة الأولى التي جمعت بينهما يوم 4 مايو عام 1965، بينما انتصر الفريق الإيطالى في الإياب بثلاثية دون مقابل ضمن منافسات كأس أوروبا في ذلك الوقت.وتكررت مواجهة ليفربول وإنتر ميلان مجددا في دوري أبطال أوروبا عام 2008، حيث حقق الفريق الإنجليزى الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0، و1-0 في الإياب.