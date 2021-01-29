هويسكا ينتفض أمام بلد الوليد بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق هويسكا فوزا غاليا ومفاجئا على مضيفه بلد الوليد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "نيوفو جوسي زوربيلا"، في افتتاح منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2020-2021 ويدين هويسكا في تحقيق الفوز لمهاجمه الإيفواري رافائيل مير فيسينتي الذي سجل الأهداف الثلاث "هاتريك"، في الدقائق 37 و50 و57، فيما أحرز توني فيلا سواريز هدف بلد الوليد الوحيد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.