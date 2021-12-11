الأهلي ينافس تشيلسي على جائزة أفضل نادٍ فى العالم بحفل جلوب سوكر

أعلنت اللجنة المُنظمة لجوائز "جلوب سوكر" القائمة النهائية للأندية المُرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ فى العالم لعام 2021، وتواجد النادى الأهلي ممثلا عن أفريقيا، وهو النادي العربي الثاني بجانب الهلال السعودى بطل آسيا. وضمت القائمة النهائية، النادي الأهلي، بجانب الهلال السعودي، فضلًا عن بطل دوري أبطال أوروبا تشيلسي الإنجليزي، وكذلك ماتشستر سيتي الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي. وكانت اللجنة المنظمة قد كشفت فى 25 نوفمبر الماضي القائمة الأولية للأندية المرشحة للأفضل في العالم، وتواجد الأهلي من عدد كبير من الأندية الكبرى عالميًا. وكان الأهلي قد نجح حقق في 2021 برونزية كأس العالم للأندية في فبراير، قبل أن يحصل على لقب السوبر الإفريقي في مايو، وبعد أقل من شهرين توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز. "جلوب سوكر" هى جائزة إماراتية يحصل عليها الفائزون في مجال الرياضة لـ14 فئة، تضم اللاعبين واللاعبات، والمدربين للأندية، وكذلك وكلاء الأعمال ورؤساء الأندية، في حفل يقام بدبي خلال شهر ديسمبر