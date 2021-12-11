تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، على رأس المرشحين فى القائمة النهائية للحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم بالعام الجارى 2021 من "جلوب سوكر". وأعلنت اللجنة المنظمة لحفل جوائز "جلوب سوكر" 2021 القائمة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم والتى تضم 6 لاعبين، وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول. وينافس محمد صلاح كل من: روبرت ليفاندوفسكى، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، وكيليان مبابى. ومن المقرر أن يقام حفل جوائز جلوب سوكر 2021، يوم الـ 27 من شهر ديسمبر فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات إكسبو دبي