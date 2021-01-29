شتوتجارت يزيد معاناة ماينز في الدوري الألماني بثنائية

حقق فريق شتوتجارت فوزا غاليا على ضيفه ماينز، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مرسيدس بينز آرينا"، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني "البوندزليجا" للموسم الحالي 2020-2021.جاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني، حيث افتتح النمساوي ساسا كالادزيتش هدفي شتوتجارت في الدقيقة 55، وهو رابع أهداف اللاعب هذا الموسم في الدوري الألماني.وتمكن المتألق سيلاس وامانجيتوكا مهاجم الكونغو الديمقراطية من تسجيل هدف التعزيز لشتوتجارت في الدقيقة 72، وهو الهدف رقم 11 له هذا الموسم.