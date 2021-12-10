منتخب تونس يتأهل لنصف نهائي كأس العرب وينتظر الفائز من مصر والأردن

تأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب، بعد فوزه المثير على نظيره العمانى بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الجمعة، على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات ربع النهائي. ويواجه المنتخب التونسي الفائز من لقاء منتخبنا الوطنى المصرى ضد نظيره منتخب الأردن فى دور نصف النهائي. وأنهى منتخب تونس الشوط الأول من اللقاء متفوقا بهدف سجله سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك فى الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من ضربة رأسية مستغلا عرضية من زميله محمد أمين بن حميدة. وعزز الجزيرى صدارته لقائمة هدافى كأس العرب بعد أن نجح فى إضافة رابع أهدافه فى البطولة.