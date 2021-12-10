منتخب قطر يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب بخماسية ضد الإمارات

تأهل منتخب قطر إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب إثر فوزه الكاسح على نظيره الإماراتي بنتيجة 5 – 0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب "البيت" المونديالي في المسابقة التي تستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقدم منتخب قطر بالأهداف الخمسة خلال فعاليات الشوط الأول، حيث جاءت أهداف منتخب قطر عن طريق على حسن سالمين (في مرماه)، المعز على (هدفين)، وبوعلام، وعبد العزيز حاتم في الدقائق 6، 28، و35، و44، و45 على التوالى