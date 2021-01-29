عزل بعثة الأهلي في فندق الإقامة في قطر لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية عزل بعثة الأهلي فى الغرف المخصصة لهم بالطابقين الخامس والسادس بفندق إقامة البعثة الحمراء فى الدوحة، لحين ظهور المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتى خضعت لها البعثة فور الوصول إلى مطار حمد الثاني بالدوحة.

ووصلت بعثة الأهلي فندق إقامتها بمدينة الدوحة بعد مغادرة مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية ، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.واحتشدت جماهير الأهلي بكثافة أمام فندق إقامة الفريق الأحمر بالدوحة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية وحرصت الجماهير على الهتاف بحرارة للجماهير وردد "أبطال إفريقيا أهم".