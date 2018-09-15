الشناوي يوضح الفارق بين محمد صلاح ونجم الزمالك محمد إبراهيم

تحدث أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، عن معاصرته للمحترف المصري محمد صلاح، ونجم الزمالك محمد إبراهيم ، في فترتهم الأولى مع منتخب الشباب، قائلًا، "لم يتوقع أي أحد وصول صلاح لتلك المكانة بكل تأكيد".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة "بيراميدز"، أن صلاح كان يحلم بالوصول إلى هذه المكانة، وعمل بجد من أجل تحقيق ما يريد ونجح في ذلك، مؤكدًا أن محمد إبراهيم،لاعب نادي الزمالك، كان أبرز نجوم المنتخب خلال هذه الفترة.

وأكد الشناوي أنه توقع مسيرة كبيرة لمحمد إبراهيم، وأنه إذا استمر في رحلة الاحتراف كان سيحقق ذلك، مشيرًا " محمد إبراهيم كان مهاريًا وممتعًا بشكل أكبر، محمد صلاح كان إيجابيًا أكثر على المرمى وأسرع بكل تأكيد".

ولم يرغب الشناوي في كشف تفاصيل رحيله من الزمالك إلى بيراميدز،مؤكدًا "سأفتقد جماهير الزمالك".

