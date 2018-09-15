الشناوي يوضح الفارق بين محمد صلاح ونجم الزمالك محمد إبراهيم

تحدث أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، عن معاصرته للمحترف المصري محمد صلاح، ونجم الزمالك محمد إبراهيم ، في فترتهم الأولى مع منتخب الشباب، قائلًا، "لم يتوقع أي أحد وصول صلاح لتلك المكانة بكل تأكيد".
وأضاف خلال ظهوره عبر قناة "بيراميدز"، أن صلاح كان يحلم بالوصول إلى هذه المكانة، وعمل بجد من أجل تحقيق ما يريد ونجح في ذلك، مؤكدًا أن محمد إبراهيم،لاعب نادي الزمالك، كان أبرز نجوم المنتخب خلال هذه الفترة.
وأكد الشناوي أنه توقع مسيرة كبيرة لمحمد إبراهيم، وأنه إذا استمر في رحلة الاحتراف كان سيحقق ذلك، مشيرًا " محمد إبراهيم كان مهاريًا وممتعًا بشكل أكبر، محمد صلاح كان إيجابيًا أكثر على المرمى وأسرع بكل تأكيد".
ولم يرغب الشناوي في كشف تفاصيل رحيله من الزمالك إلى بيراميدز،مؤكدًا "سأفتقد جماهير الزمالك".
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خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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