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تعرف على إجراءات وشروط حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

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العرب اليوم - تعرف على إجراءات وشروط حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

مباراة مصر والسنغال
القاهرة ـ العرب اليوم

كشف أحمد السحار، المشرف على شركة "تذكرتي" المسؤولة عن تنظيم حضور الجماهير في المباريات، التفاصيل والشروط الخاصة بمباراة مصر والسنغال المقررة في تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر على استاد القاهرة الدولي.وأكد السحار، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": «من لم يملك الـ فان أي دي، لن يستطيع التقديم، هذا شرط أساسي لدخول الاستاد، بجانب شرط الحصول على لقاح كورونا».وأوضح: «المشجع يستطيع شراء التذكرة إذا توفر هذه الشروط له، من الموقع الإلكتروني، ومن ثم طباعة التذكرة، ونفس الرقم يكون على الفان أي دي، وذلك للقضاء على السوق السوداء».وشدد: «الموقع جاهز ونحدثه باستمرار حتى يتحمل الضغط، ولن يتعطل إن شاء الله، وبمجرد نفاد التذاكر سنعلن عن ذلك».

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تعرف على إجراءات وشروط حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال تعرف على إجراءات وشروط حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال



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