بعثة الأهلي المصري تغادر مطار حمد الدولي وتتوجه إلى فندق الإقامة بالدوحة

غادرت بعثة الأهلي مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة متوجهة إلى فندق إقامة الأهلي بقطر، استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية.واحتشدت جماهير الأهلي بكثافة أمام فندق إقامة الفريق الأحمر بالدوحة استعداداً، وحرصت الجماهير على ترديد الأغاني الخاصة بالجماهير الحمراء، والاحتفال على طريقة مؤمن زكريا الشهيرة.