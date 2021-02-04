مشرعون أميركيون يطالبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية
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مشرعون أميركيون يطالبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية

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العرب اليوم - مشرعون أميركيون يطالبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية

الألعاب الأولمبية
واشنطن - العرب اليوم

مشرعون أميركيون يطالبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية

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مشرعون أميركيون يطالبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية مشرعون أميركيون يطالبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية



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