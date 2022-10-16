بيراميدز المصري يكتسح هلال الساحل السوداني بسباعية نظيفة في الكونفدرالية الأفريقية

حقق فريق بيراميدز المصري فوزاً كبيراً على ضيفه فريق هلال الساحل السوداني بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. وتأهل بيراميدز بهذا الفوز إلى دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية، بينما ودع هلال الساحل البطولة.