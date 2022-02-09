غياب 8 لاعبين عن استعدادات ريال مدريد لموقعة فياريال

بدأ ريال مدريد التحضير لمواجهته المقبلة في الجولة الـ24 لليجا السبت القادم، أمام فياريال، وسط غيابات عديدة أبرزها الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وفيرلان ميندي.وبعد أن شارك بنزيما، الذي يعاني من إصابة في العضلات المأبضية للساق اليسرى منذ 23 يناير الماضي، في جزء من مران الفريق يوم الجمعة الماضي، ليعطي مؤشرا على قرب عودته للمباريات، عاد للغياب عن مران السبت، ليفتقده الفريق بعد ذلك في مباراة غرناطة التي حسمها الفريق بهدف ماركو أسينسيو.ويرفض أطباء الفريق المغامرة بالنجم الدولي حفاظا عليه للمواجهة الأهم والمرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل.بينما يعاني ميندي من إصابة في العضلة الضامة اليسرى، ووفقا لما علمته وكالة الأنباء الإسبانية من مصادر من داخل النادي، أن أمام اللاعب للعودة نفس فترة بنزيما.

وشهد مران اليوم غياب 8 لاعبين دفعة واحدة، إلا أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيستعيد منهم 4 في مران الأربعاء.وأجرى الظهير الأيمن داني كارفاخال تدريبات تأهيلية بعد غيابه لمدة 24 يوما بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، بينما يشتكي البلجيكي إيدين هازارد من بعض الآلام في عضلة الفخذ، بعد أن تلقى فيها كدمة خلال مباراة غرناطة.كما حصل البرازيلي رودريجو والأوروجوائي فيدي فالفيردي على راحة من تدريبات اليوم، بعد الرحلة الطويلة التي قطعاها الأسبوع الماضي لمشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.ومن المنتظر أن يعود هذا الرباعي للمشاركة في مران الأربعاء بشكل طبيعي، بالإضافة لنجم الوسط البرازيلي كاسيميرو، الذي غاب عن مباراة غرناطة يوم الأحد الماضي بسبب إصابته بفيروس في المعدة.