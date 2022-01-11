أهلي جدة يعيد كارلوس إدواردو إلى الدوري السعودي

أعلن أهلي جدة تعاقده مع البرازيلي كارلوس إدواردو قادماً من شباب الأهلي الإماراتي في صفقة انتقال حر. وعاد إدواردو إلى الدوري السعودي مجدداً بعدما قضى 5 أعوام رفقة الهلال الذي مثله بين عامي 2015 و2020. وكان شباب الأهلي الإماراتي قد أعلن عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الاثنين إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب البرازيلي الذي انضم إليه صيف 2020. ولعب كارلوس (32 عاماً) 147 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات سجل خلالها 75 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة. وفاز إدواردو مع الهلال ببطولة الدوري السعودي 3 مرات، وكأس الملك مرة واحدة وكأس السوبر السعودي مرتين بالإضافة إلى كأس ولي العهد