مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنكليزى بركلات الترجيح أمام ميدلزبره

ودع مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أمام ضيفه فريق ميدلزبره من دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بركلات الترجيح بنتيجة 8 - 7، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي 1 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور الرابع من المسابقة للموسم الحالى 2021 - 2022. وشهد الشوط الأول من اللقاء إهدار النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو ركلة جزاء فى الدقيقة 20، بعد أن سددها خارج المرمى.

ونجح جادون سانشو فى تسجيل هدف اليونايتد فى الدقيقة 26 من زمن المباراة، من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس ميدلزبره. وفى الشوط الثانى نجح ماتى كروكس فى تسجيل هدف التعادل للفريق الضيف فى الدقيقة 64 من عمر المباراة، وأستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلى بالتعادل 1 - 1، ليلجأ الفريقين للاشواط الإضافية ويستمر التعادل، قبل أن تذهب المباراة لركلات الترجيح. ونجح فريق ميدلزبره فى حسم ركلات الترجيح بنتيجة 8 - 7، بعدما أهدر أنتونى إيلانجا من جانب مانشستر يونايتد.