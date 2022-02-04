الأهلي المصري يستعد لمواجهة مونتيري المكسيكيي في مونديال الأندية

أنهى النادي الأهلي تحضيراته لمواجهة مونتيري المكسسيكي، في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية في ضربة البداية بالبطولة العالمية، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات.