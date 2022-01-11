منتخب السودان يظهر بقميصين مختلفين أمام غينيا بيساو

ظهر المنتخب السوداني لكرة القدم بقميصين مختلفين خلال مباراته أمام غينيا بيساو، التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات أمم إفريقيا. وتعادل السودان دون أهداف مع نظيره غينيا بيساو، في افتتاح مشوارهما بالبطولة الإفريقية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.