نادي النصر السعودي يحسم صفقة جوناثان رودريغيز

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المهاجم الأوروغوياني جوناثان رودريغيز، قادما من صفوف كروز آزول المكسيكي. وقال الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": جوناثــان قــادم. واستعرض فيديو لأهم أهداف اللاعب خلال مسيرته. وأضاف البيان: أتمت إدارة نادي النصر إجراءات التعاقد مع النجم الأوروغوياني الدولي جوناثان رودريغيز بعد شراء عقده من نادي كروز آزول المكسيكي. وأوضح النصر أن اللاعب سيصل، يوم الأربعاء، إلى العاصمة الرياض، لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى الفريق. وبدأ المهاجم البالغ من العمر "28 عاما" مسيرته في الأوروغواي مع ناديي أتلتيكو فلوريدا وبينارول ثم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي ومنه إلى ديبورتيفو الإسباني، ثم إلى سانتوس المكسيكي قبل أن يصل إلى كروز آزول.