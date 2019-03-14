فضل يكشف عن موعد إعلان نظام بيع تذاكر أمم إفريقيا

أكد محمد فضل مدير كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الصيف المقبل أن آلية بيع التذاكر ستتحدد بعد قرعة البطولة.

وصرح فضل عبر قناة أون سبورت: "نظام الحجز الإلكتروني لبيع التذاكر سيتم الكشف عنه في الأول من أبريل المقبل".

