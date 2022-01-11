مصر تبدأ مشوارها في كأس إفريقيا بالخسارة أمام نيجيريا

سقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام نظيره النيجيري صفر - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالكاميرون.ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليتشي إيهياناتشو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30.وبهذا الفوز حصد المنتخب النيجيري أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما ظل المنتخب المصري بلا نقاط.