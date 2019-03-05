وفاة لاعب غابوني في أرض الملعب

توفي لاعب نادي أكاندا الغابوني لكرة القدم، هيرمان تسينغا، خلال مباراة فريقه أمام ميسيل في الدوري الغابوني، بعد دقائق من احتفاله بهدف زميله روماريك روجومبي.

وسقط تسينغا بشكل مفاجئ في الدقيقة 23 من مباراة المجموعة الأولى للدوري المحلي، وأوقفت المباراة بعد وفاة اللاعب.