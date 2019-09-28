علق حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، على أزمة محمد صلاح في تصويت أفضل لاعب في العالم.

وقال "البدري"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"،: «محمد صلاح فخر المصريين، وكلنا بنفتخر بيه»، لافتا: «فيه بعض المشاكل السابقة اللي سمعتها قبل كدا، وبالنسبة لعملية التصويت في أفضل لاعب كان فيها خطأ ومش متأكد من نوع الخطأ».

وأشار: «مش عايزين نقف كتير عند النقطة دي، وكلنا عارفين قيمة محمد صلاح»، موجها حديثه لـ"صلاح"، قائلا: «المصريين كلهم بيحبوك وبيفتخرروا بيك، أنا ببقي حاسس من قراراتك أنك بتكون واضع المصريين في اعتبارك والمصريين كلهم وراك».