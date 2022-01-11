محمد صلاح يحصل على أسوأ تقييم في مباراة مصر ونيجيريا

منح موقع "سوفا سكور" النجم المصري محمد صلاح أسوأ تقييم في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 التي أقيمت الثلاثاء وانتهت بخسارة مصر 1-0. وخسرت مصر التي ارتدى صلاح شارة قيادة منتخبها بهدف كليتشي إيهيناتشو في بداية سيئة للمنتخب الفائز بالبطولة 7 مرات سابقة. وحصل محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، على تقييم 6.1 في الموقع المختص بتقييم اللاعبين خلال المباريات، ما وضعه كأسوأ لاعب في المباراة بين لاعبي المنتخبين، فيما جاء بعده عمر مرموش زميله في المنتخب المصري على تقييم 6.2.