رامي ربيعة يكشف حقيقة رفضه السفر مع الأهلي المصري إلى مونديال العالم

كشف رامى ربيعة مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول رفضه السفر مع الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر، وقال ربيعة فى تصريحات صحفية: "هو أنا مجنون عشان أرفض أسافر للمونديال؟"، موضحا أن كل ما فى الأمر أنه فوجئ بعدم وجود اسمه ضمن قائمة الفريق الرسمية التى سوف تشارك فى المونديال دون أن يتحدث معه موسيمانى المدير الفنى ويخبره بأسباب عدم إدراج اسمه ضمن القائمة.

وأضاف مدافع الأهلى أنه يحترم وجهة نظر المدير الفنى الفنية سواء بالمشاركة أو الجلوس على دكة الاحتياطى لكنه فى الأساس لم يتم إخباره بغيابه عن القائمة الرسمية للأهلى فى المونديال، مشيرًا إلى أنه وفقا لمعلوماته فإن سفره مع البعثة كان سيقتصر على وجوده فى فندق إقامة البعثة فقط دون حتى القدرة على التواجد فى الملعب حيث لايحمل بطاقة مسجلة باسمه ضمن قائمة الفريق ومن ثم كأنه سيذهب فقط للتسوق فى قطر. وأوضح ربيعة إن وجود اسمه فى قائمة الفريق سواء شارك او جلس احتياطيا هى وجهة نظر فنية للمدير الفنى سيحترمها لكن عدم وجود اسمه بشكل نهائى أثار تساؤلات كثيرة لديه ولم يجد إجابة لها حيث لم يتم إخباره بأسباب استبعاده من قائمة الفريق.