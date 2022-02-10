بنزيما يضع أنشيلوتي في ورطة قبل قمة ريال مدريد ضد سان جيرمان في دوري الأبطال

تلقى الإيطالى كارلو أنشيلوتى مدرب ريال مدريد الإسبانى صدمة قوية بسبب الفرنسى كريم بنزيما وموقفه من قمة باريس سان جيرمان الفرنسى، فى ذهاب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، والمقرر لها 15 فبراير الجارى ووفقًا لما نشرته إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية فإن هناك صعوبات حول لحاق كريم بنزيما بمباراة ريال مدريد ضد فياريال المقرر لها السبت المقبل، بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وأضافت أن عدم مشاركة كريم بنزيما فى لقاء ريال مدريد ضد فياريال، سيصل به إلى مباراة باريس سان جيرمان بعدم جاهزية كاملة لأنه سيلعب دون التعافى بنسبة 100% من الإصابة واختتمت أن هذه الأنباء بمثابة الصدمة للإيطالى كارلو أنشيلوتى مدرب ريال مدريد، حيث يعد كريم بنزيما عنصرًا لا غنى عنه فى صفوف الملكى، وبالتالى من الممكن أن يشركه أمام باريس سان جيرمان حتى ولو لم يكن جاهزًا بنسبة 100%.