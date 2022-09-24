مصر تؤكد استعدادها للتعاون في إنشاء مركز دولي للتخزين وتوريد تجارة الحبوب

أعلن سامح شكرى وزير الخارجية، استعداد مصر للتعاون فى إنشاء مركز دولى التخزين وتوريد تجارة الحبوب فى مصر، إسهاما فى صون الأمن الغذائي العالمى. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ77 اليوم السبت. وأكد شكرى علي أهمية دعم أنظمة الإنذار المبكر حول انعدام الأمن الغذائي وتعزيز إمكانات تخزين وتوريد الحبوب.