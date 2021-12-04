إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في القدس

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، بجروح خطيرة، بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال الإسرائيلى الرصاص من مسافة صفر، قرب "دوار المُصرارة"، بمنطقة باب العامود، فى مدينة القدس المحتلة. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتواجدين فى محيط المنطقة وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، عقب إطلاق النار على الشاب، الذى ما زال مجهول الهوية. يذكرأن، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، أربعة فلسطينيين وداهمت عددًا من المنازل في مدينة الخليل وبلدة حلحول.