قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في الخليل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تنفيذ اعتداءاتهم الوحشية على الفلسطينيين في البلدة القديمة في مدينة الخليل التي يفرض الاحتلال عليها إغلاقاً لتأمين عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي المغلق في وجه الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي . وأفادت هيئة مقاومة الاستيطان والجدار أن المئات من المستوطنين يواصلون استباحة البلدة القديمة في الخليل وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة حيث تطلق الغازات السامة وتعتدي على الفلسطينيين مما أدي لإصابة العديد منهم بجروح وحالات اختناق . في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين على أبواب المسجد الأقصى ضمن حملات التضييق التي ينفذها الاحتلال على الوافدين والمصلين في الأقصى .